Maraton Mów: Scarytelling – historie z dreszczykiem!
W mroku sali zapłoną świece, a z ciszy wyłonią się historie, które mrożą krew w żyłach. 29 października 2025 roku członkowie klubu Toastmasters Olsztyn zaproszą publiczność na Maraton Mów: Scarytelling – wieczór pełen opowieści z dreszczykiem, emocji i halloweenowego klimatu.
2025-10-22, 10:22

W mroku sali zapłoną świece. Zamilkną rozmowy. A wtedy… głosy z głębi sceny przerwą ciszę.

29 października 2025 r. o godz. 18:30, na 8. piętrze wieżowca naprzeciwko Teatru Jaracza, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie klubu Toastmasters Olsztyn – Maraton Mów: Scarytelling.

To jedyna noc w roku, gdy mówcy odważają się opowiadać historie, których inni boją się nawet pomyśleć. Uczestnicy usłyszą opowieści pełne napięcia, humoru i inspiracji, a w drugiej części wieczoru zmierzą się z halloweenowymi wyzwaniami słownymi podczas sesji Gorących Pytań.

Wstęp jest wolny, a goście mile widziani – również na scenie!

Po maratonie przewidziana jest wspólna integracja.

Przyjdź, jeśli masz odwagę wsłuchać się w słowa, które mrożą krew w żyłach… 

Szczegóły na temat spotkania:

  • data: 29 października 2025 r. (środa)
  • godz.: 18:30-20:30 + czas na integrację
  • miejsce: ul. 1 Maja 13, sala nr 804 (8. piętro) w Olsztynie
  • wstęp wolny... strach w cenie 👻
  • FanPage klubu Toastmasters Olsztyn: https://www.facebook.com/ToastmastersOlsztyn

Plakat wydarzenia

