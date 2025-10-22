Maraton Mów: Scarytelling – historie z dreszczykiem!

W mroku sali zapłoną świece. Zamilkną rozmowy. A wtedy… głosy z głębi sceny przerwą ciszę.

29 października 2025 r. o godz. 18:30, na 8. piętrze wieżowca naprzeciwko Teatru Jaracza, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie klubu Toastmasters Olsztyn – Maraton Mów: Scarytelling.

To jedyna noc w roku, gdy mówcy odważają się opowiadać historie, których inni boją się nawet pomyśleć. Uczestnicy usłyszą opowieści pełne napięcia, humoru i inspiracji, a w drugiej części wieczoru zmierzą się z halloweenowymi wyzwaniami słownymi podczas sesji Gorących Pytań.

Wstęp jest wolny, a goście mile widziani – również na scenie!

Po maratonie przewidziana jest wspólna integracja.

Przyjdź, jeśli masz odwagę wsłuchać się w słowa, które mrożą krew w żyłach…

Szczegóły na temat spotkania: